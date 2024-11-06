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20:32, 6 ноября 2024Наука и техника

Названа точная дата выхода Android 16

Android Headlines: Android 16 выйдет на смартфонах 3 июня 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephen Frank / Unsplash

Источники издания Android Headlines узнали точную дату выхода следующей версии операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщается на сайте медиа.

Инсайдеры назвали дату выпуска Android 16 — 3 июня 2025 года. В этот день компания Google представит новую систему на смартфонах Pixel и устройства Android Open Source Project (AOSP). «Это на целых 2-3 месяца раньше обычного», — прокомментировали сообщение специалисты. Для сравнения, Android 15 вышла 15 октября 2024 года.

В материале говорится, что ранний запуск означает, что анонсированные в июле, августе и сентябре устройства должны получить стабильную версию Android 16. Второе обновление ОС, исправляющее различные ошибки, в корпорации представят ближе к концу года.

Журналисты медиа отметили, что операционная система от Google теперь выйдет раньше iOS — ОС от Apple традиционно появляется в сентябре. Кроме того, новые флагманские смартфоны Pixel будут выходить сразу со стабильной версией Android. «Будет интересно посмотреть, как сложится следующий год», — заключили авторы издания.

В начале ноября в корпорации Google заявили, что выпустят Android 16 в середине 2025-го, а не в конце года. В компании объяснили, что ранний выход ОС «будет лучше соответствовать графику запуска устройств в нашей экосистеме».

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