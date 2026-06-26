Профессор Миршаймер назвал попытки Киева атаковать дронами территорию РФ игрой с огнем

Попытки Киева бить беспилотниками по территории России похожи на игру с огнем. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

По его словам, на Западе трубят о разрушительных последствиях атак украинских беспилотников по территории РФ.

«Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами», — отметил профессор.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников для обеспечения безопасности России от атак Вооруженных сил Украины. Парламентарий также заявил о необходимости наносить удары по центрам принятия решения и логистике ВСУ.

Также в Госдуме ранее заявили, что Россия готова отражать атаки беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины. Коллективный Запад, который пытается развязать войну с Россией, понимает, что вариантов выжить у него нет.