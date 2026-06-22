Депутат Колесник: Россия готова отражать атаки ракет и дронов ВСУ

Россия готова отражать атаки беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что удары следует наносить по логистическим цепочкам Запада.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев ранее сообщил, что Киев открыто анонсирует увеличение числа ударов по территории России и накапливает ракеты. По его словам, к осени количество беспилотников увеличится в три с половиной раза. Кроме того, Украине активно поставляются ракеты, однако Киев не спешит их использовать.

«У нас все готово, но вообще противоракетная безопасность и противовоздушная безопасность страны состоит не только из того, чтобы сбивать практически внутри своей границы эти ракеты. Запад уже созрел для того, чтобы получить нанесение ударов не только по логистической цепочке, но и по ее началу, которая понятно, где находится. Сергей Евгеньевич [Нарышкин, директор Службы внешней разведки] и военная разведка в свое время дали эти адреса», — сказал Колесник.

По его словам, пока речь идет об ударах «простыми зарядами», ударная волна которых сопоставима с ударной волной от тактического ядерного оружия.

«Если будет усиление, то уже деваться некуда. Пока, я думаю, это будет простыми зарядами, где только ударная волна присутствует, кстати, сопоставимая с ударной волной тактического ядерного оружия. Естественно, кроме электромагнитного импульса, который небольшой там присутствует, кроме светового излучения и проникающей радиации. Ну и, что самое страшное, слава богу, пока нет радиоактивного заражения местности, потому что период полураспада под 100 лет у многих радиоактивных веществ», — отметил Колесник.

Коллективный Запад, который пытается развязать войну с Россией, понимает, что вариантов выжить у него нет, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу. В ходе атаки пострадали три мирных жителя — один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены несколько производственных объектов на одном из местных предприятий.

