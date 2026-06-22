Экс-депутат Рады Царев: Киев накапливает ракеты для ударов по РФ

Киев открыто анонсирует увеличение числа ударов по территории России и накапливает ракеты. На это обратил внимание бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Его слова приводит «Царьград».

«Эти чудаки вообще все пишут, все печатают, у них все открыто», — отметил экс-депутат. Так, если сейчас «у нас идет по 200-300 беспилотников», то к осени, по словам Царева, их количество увеличится в три с половиной раза.

Кроме того, собеседник «Царьграда» обратил внимание на то, что Украине активно поставляются ракеты. Однако Киев не спешит их использовать. «По той причине, что они считают, что запускать нужно тогда, когда будет достаточное количество, чтобы это были не разовые, а системные удары», — пояснил он. Также Царев заявил, что «ракеты полетят осенью» — такого мнения придерживаются его украинские коллеги.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу. В ходе атаки пострадали три мирных жителя — один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены несколько производственных объектов на одном из местных предприятий.