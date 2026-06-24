В России призвали «вогнать в землю» индустрию беспилотников после атак ВСУ

Журавлев призвал вогнать в землю украинскую индустрию БПЛА для безопасности России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников для обеспечения безопасности России от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит «Газета.Ru».

«Если не вогнать в землю всю украинскую индустрию дронов, скоро в российском небе будут роиться уже не сотни, а тысячи беспилотников», — обозначил Журавлев, подчеркнув, что промедление может быть чревато последствиями.

Парламентарий также заявил о необходимости наносить удары по центрам принятия решения и логистике ВСУ.

«Давно уже настала пора бить не только по центрам принятия решений, но и персонально по тем, кто решения принимает и отдает приказы. По идее, надо бы бомбить все маршруты, которыми на фронт на Украине доставляется оружие — тоннели, мосты, железнодорожные станции», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня силы противовоздушной обороны сбили 323 украинских беспилотника над 20 регионами России. Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.