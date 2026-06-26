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21:55, 26 июня 2026Россия

Жителям Севастополя вернули свет

Развожаев: Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе восстановлено электроснабжение для потребителей, попавших под временные ограничения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Градоначальник призвал жителей сразу не включать в сеть все мощные электроприборы. Он объяснил, что это нужно для постепенного увеличения нагрузки на сеть и стабилизации системы.

Днем 26 июня в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Такая мера была предпринята, чтобы помочь жителям справиться с трудностями, которые возникли из-за перебоев в электричестве. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове также ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он подчеркнул, что власти решили пойти на это для разрешения экономических вопросов.

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