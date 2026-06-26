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21:47, 26 июня 2026Мир

Трамп назвал США «страной третьего мира»

Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами». Об этом он заявил в ходе выступления на конференции американских консервативных политических кругов.

Глава государства обвинил Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований. Он также призвал республиканцев в Конгрессе сделать все возможное для принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие американского гражданства.

«В Калифорнии тянут недели и недели [с подсчетом голосов]. И вы знаете, чем они занимаются. Они мошенничают. Мы — страна третьего мира с выборами», — сказал он.

Ранее Трамп похвастался своей популярностью. «Мои настоящие рейтинги в опросах самые высокие за все время. Спасибо!!!» — написал он.

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