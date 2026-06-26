Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами»

Американский президент Дональд Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами». Об этом он заявил в ходе выступления на конференции американских консервативных политических кругов.

Глава государства обвинил Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований. Он также призвал республиканцев в Конгрессе сделать все возможное для принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие американского гражданства.

«В Калифорнии тянут недели и недели [с подсчетом голосов]. И вы знаете, чем они занимаются. Они мошенничают. Мы — страна третьего мира с выборами», — сказал он.

Ранее Трамп похвастался своей популярностью. «Мои настоящие рейтинги в опросах самые высокие за все время. Спасибо!!!» — написал он.