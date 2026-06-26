В ЕС сделали неожиданное признание о санкциях против России

О'Салливан: Санкции ЕС против России не имеют юридической силы

Европейские санкции против России не имеют юридической силы. Неожиданно признание сделал специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан, передает украинское издание Kyiv Independent.

«Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», — сказал он.

По его словам, «моральная и экономическая сила» санкций обусловлена исключительно наличием «широкой коалиции», поддерживающей Украину.

Ранее Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России, введенных на фоне конфликта на Украине. Известно, что рестрикции продлили на год — до 31 июля 2027 года.