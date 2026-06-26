Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 26 июня 2026Мир

В ЕС сделали неожиданное признание о санкциях против России

О'Салливан: Санкции ЕС против России не имеют юридической силы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / File Photo / Reuters

Европейские санкции против России не имеют юридической силы. Неожиданно признание сделал специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан, передает украинское издание Kyiv Independent.

«Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», — сказал он.

По его словам, «моральная и экономическая сила» санкций обусловлена исключительно наличием «широкой коалиции», поддерживающей Украину.

Ранее Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России, введенных на фоне конфликта на Украине. Известно, что рестрикции продлили на год — до 31 июля 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

    Появились подробности встречи Путина и Лукашенко

    Израиль начнет выводить войска из Ливана

    Режиссер «Усатого няня» раскритиковал современные сказки

    На Западе рассказали о «худшем сценарии» для ВСУ в Константиновке

    Глава МИД Польши предложил необычный ответ на скандальный жест Зеленского

    СК задержал начальника управления Минпромторга

    Land Rover представил уникальный Defender с эксклюзивным окрасом

    Российских чиновников наказали за ответ на заявку о плохой уборке снега летними фото

    Глава МИД Польши отказался возвращать украинский орден

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok