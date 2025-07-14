Прием популярного обезболивающего связали с риском деменции

RAPM: При частом приеме габапентина риск деменции увеличивается на 29 процентов

Прием габапентина — лекарства от хронической боли в пояснице — может быть связан с развитием деменции и когнитивных нарушений. Как показало масштабное исследование, опубликованное в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine (RAPM), у пациентов, получивших шесть и более рецептов на препарат, риск деменции увеличивался на 29 процентов, а риск легких когнитивных нарушений — на 85 процентов.

Особенно тревожны данные по возрастной группе 35-49 лет: у них риск деменции удваивался, а когнитивных нарушений — утраивался. Эти результаты были получены при анализе медицинских записей более 52 тысяч пациентов в США за последние 20 лет.

Хотя габапентин считается безопасной альтернативой опиоидам и широко используется при нейропатической боли, ученые призывают к осторожности. Они подчеркивают, что препарат может нести скрытую угрозу мозгу, особенно при длительном применении.

Авторы отмечают, что их исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако выявленные зависимости указывают на необходимость более тщательного контроля за приемом габапентина у взрослых пациентов.

Ранее ученые выяснили, что амброксол, известный как средство от кашля, способен проникать в мозг и усиливать работу фермента GCase, защищая клетки от токсичных накоплений.