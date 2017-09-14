Ведущие утреннего шоу потрогали секс-робота и сравнили с трупом

Ведущие британского утреннего шоу This Morning Филлип Шофилд (Phillip Schofield) и Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) пригласили в студию создателя умного секс-робота вместе со своим творением. Фрагмент разговора опубликован на YouTube-канале передачи.

Создатель робота Арран Ли Райт (Arran Lee Wright) представил куклу Саманту (Samantha), которая, по его рассказам, может не только заменить секс-партнера, но и пошутить в разговоре с владельцем. Ведущих шоу присутствие куклы смущало, о чем они несколько раз упомянули.

Мужчина уточнил, что Саманта не собирается заменить женщин, а лишь создана для удовлетворения сексуальных потребностей. Он продемонстрировал, что робот может отвечать на реплики и признаваться в любви. Ведущие потрогали куклу перед эфиром и отметили, что ее кожа хоть и походит на человеческую, но крайне холодная. «Она похожа на труп», — заметила Уиллоби.