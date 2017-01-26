Юный британец предпочел смотреть на лодочки вместо интервью о спасении матери

Видео: This Morning / YouTube

В эфире британского утреннего шоу This Morning четырехлетний Джейкоб Онион (Jacob Onion) прервал интервью о спасении своей матери из-за лодок, которые он увидел в окне студии. Об этом сообщает The Telegraph.

Ведущие пригласили ребенка и его мать Джемму Онион (Gemma Onion), чтобы обсудить храбрый поступок мальчика: обнаружив женщину без сознания, он оперативно вызвал скорую помощь.

Вероятно, Джейкоб переволновался и предпочел убежать от вопросов взрослых с криками «Лодочки! Лодочки!». Ведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) поддержал парня и на протяжении всего сюжета обсуждал с ребенком вид из окна.

В эфире передачи Джемма Онион рассказала, что во время утренних сборов нечаянно упала в собственном доме, ударилась головой и потеряла сознание. Сын попытался «разбудить» ее, а затем набрал номер спасательной службы и сказал оператору: «Мама упала на пол. Мама поранилась. Она не разговаривает».