Британский ведущий нечаянно призвал разрешить школьницам краситься ради секса

Телеведущий Ричард Медли (Richard Madeley) в эфире программы «Доброе утро, Британия» предложил разрешить школьницам приходить на уроки с макияжем, если те планируют интрижку. Об этом сообщает The Sun.

Гости утреннего шоу решили обсудить, допустим ли макияж в школе.

«Если девочка хочет поэкспериментировать с интрижками, то, конечно, стоит разрешить ей краситься. Это забавно и помогает почувствовать себя взрослыми. В этом нет ничего плохого», — отметил Медли.

При этом другие участники разговора одобрительно кивнули на его слова. Позднее ведущий отметил, что оговорился: сначала он использовал фразеологизм slap and tickle, которым британцы обозначают секс или интрижку. Медли признал, что хотел произнести фразу old slap — впрочем, не менее провокационную: словосочетание обозначает зрелую женщину, замеченную в беспорядочных половых связях.

Позднее в пользователи Twitter запустили хештег #slapandtickle, чтобы потроллить ведущего.