Интернет и СМИ
 

Журналиста в прямом эфире забросали красками и шлепнули по лицу

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Ведущий британского телеканала Sky News Джо Тайди (Joe Tidy) в прямом эфире угодил под «обстрел» сухими красками во время репортажа с карнавала в Лондоне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте канала.

Во время репортажа журналист брал интервью у людей, которые с ног до головы были покрыты разноцветным порошком. Некоторые из них использовали в качестве реквизита и жидкий вариант краски.

Разговор закончился тем, что Тайди со всех сторон атаковали красками. Мужчина посмеялся над ситуацией и признал, что это было неизбежно. В завершение один из собеседников шлепнул ведущего по щеке рукой, покрытой синим пигментом, оставив яркий след на его лице.

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