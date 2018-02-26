Веган разгромил мясной ресторан во Франции

Во французском Гренобле неизвестный устроил погром в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд. Злоумышленник оставил на стенах заведения надписи с призывом не есть мясо, сообщает издание Le Dauphine Libere.

Полиция сообщила, что нападение произошло в ночь на 26 февраля. В ресторане были разбиты 14 окон. По данным правоохранителей, очевидцы видели мужчину, одетого в черное и с капюшоном.

Владельцы ресторана считают, что погром устроили их конкуренты, а веганские лозунги — лишь способ замести следы. Они сообщили, что заведение продолжит свою работу.

Ранее, 15 января, американская студентка Анна Дель Рей (Anna Del Rey) опубликовала переписку с пользователем Facebook, который обвинил ее в «апроприации культуры веганов» из-за поста рецепта с сыром тофу. А 5 января ярость веганов вызвали британские полицейские, которые поделились фотографией своего завтрака с сосисками, беконом и жареными яйцами в Twitter.

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