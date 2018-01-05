Веганов разъярил завтрак британских полицейских

Британские полицейские вызвали ярость веганов, опубликовав фотографию завтрака в Twitter. Об этом сообщило издание The Mirror.

На снимке, который позже пришлось удалить, были горы сосисок, тарелка бекона и жареных яиц, а также жареные грибы и печеные бобы с тостами. Полицейское управление Северного Уэльса по расследованию преступлений в сельской местности часто взаимодействует с фермерами, поэтому стражи порядка иногда выкладывали фотографии угощений от них.

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В комментариях к посту девушка по имени Диана назвала изображение оскорбительным. «Как налогоплательщик я хотела бы, чтобы полицейские отвечали в комментариях не так избирательно и не публиковали снимки завтрака, которые оскорбляют их подписчиков, веганов или вегетарианцев», — заявила она. Ее поддержали и другие веганы.

Однако после скандала с завтраками полицейские заявили, что больше не будут общаться с подписчиками в Twitter, объяснив это нехваткой свободных рук. К посту с этим объявлением они прикрепили скриншот с оскорбительным комментарием от веганов.

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