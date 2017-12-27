Повар-веган записал рождественское обращение и убил семью

Популярный в США повар-веган и ведущий мотивационных тренингов Энтони Милан Росс обвиняется в убийстве своей бывшей жены и двоих детей. Об этом сообщает американское издание Azcentral.

Преступление совершено в городе Феникс, штат Техас, в понедельник, 25 декабря, после того, как Росс выложил на своей странице в YouTube видео, на котором он поет со своим 11-летним сыном рождественскую песню.

Очевидцы сообщили полиции, что видели, как Росс застрелил женщину на веранде дома. На вопрос, все ли в порядке, он ответил «нет», направив на соседей пистолет. После этого он вернулся в помещение, откуда раздались еще два выстрела.

Когда полиция прибыла на место преступления, убийца заперся в доме и не мог дать точного ответа на вопрос, живы ли дети. После двухчасовых переговоров стало известно, что оба ребенка мертвы, и полицейские взяли здание штурмом.

Сам Росс не смог объяснить правоохранительным органам мотивы своих действий.

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