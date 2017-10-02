В Лас-Вегасе произошла стрельба

Полиция на месте стрельбы в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) возле Mandalay Bay Casino произошла стрельба. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Reuters.

По данным агентства, стрелок открыл огонь на 32-м этаже гостиницы, расположенной в одном здании с игорным заведением. В больницы города доставлены несколько человек с огнестрельными ранениями.

Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором посетители казино в панике выбегают из помещения.

В момент происшествия в концертном зале отеля проходил музыкальный фестиваль. Его участники также подтвердили, что слышали выстрелы, сообщает NBC News.