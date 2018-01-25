Мать-веганка посадила сына на веганскую диету ради спасения планеты

Веганка из британского Брайтона Лидия Бевэс призналась, что принципиально не кормит сына продуктами животного происхождения ради спасения планеты, пишет Metro.

Бевэс всю жизнь не ест мясо и уже четыре года соблюдает веганскую диету, как и ее ребенок. Женщина считает свой образ жизни единственно правильным и не понимает, почему другие родители не следуют ее примеру. «Это очень полезно для здоровья. К тому же веганство — единственный способ спасти нашу планету», — считает она.

Кроме того, по ее мнению, дети не захотят есть мясо, если им объяснить, что это убитые животные: «Нормальный ребенок заплачет после слов, что эта курочка раньше бегала по лужайке. А если нет, с его эмоциональным развитием что-то не так».

По словам женщины, ее ребенок совершенно здоров и у него отличный аппетит, он ест все: от блинов на соевом молоке до карри из нута. Бевэс советует всем родителям-веганам не обращать внимания на критику знакомых и искать единомышленников в социальных сетях.

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Женщина утверждает, что ее 60-летние родители-веганы не испытывают никаких проблем со здоровьем: «Мой отец ходил провериться к доктору, и тот сказал, что он здоров как 30-летний».

Как отметил диетолог Рианон Ламберт, несмотря на то, что исследованиями доказана польза веганской диеты в предотвращении проблем с сердцем и диабета второго типа, детей не следует полностью лишать продуктов животного происхождения. Это грозит проблемами с развитием и здоровьем из-за нехватки витаминов и минералов.

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