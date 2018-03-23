Назвавшийся сторонником ИГ захватил заложников в супермаркете во Франции

Неизвестный захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции. Об этом сообщает в пятницу, 23 марта, BFM TV.

По его данным, мужчина вошел в магазин Super U и открыл стрельбу. Он назвался сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Власти подтвердили, что в районе идет полицейская операция.

Также сообщается, что незадолго до этого тот же неизвестный из машины открыл огонь по спецназовцам в соседнем городе Каркасон. Во время нападения мужчины совершали пробежку, один из силовиков получил ранение.

Как передает Le Globe, в результате есть один погибший. Кто это, не уточняется. В то же время, по данным мэра Треба, во время стрельбы пострадали два человека, сообщает Reuters.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию «крайне серьезной», отмечает агентство. Других подробностей произошедшего не сообщается.

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