Застрелен взявший французов в заложники «солдат ИГ»

Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Требе на юге Франции, ликвидирован. Об этом сообщает в пятницу, 23 марта, BFM TV.

По информации телеканала, его застрелила полиция во время штурма. По данным Reuters, прямо перед этим нападавший согласился обменять единственного остававшегося у него заложника на силовика.

Ранее стало известно, что злоумышленник убил как минимум трех человек, двоих из них — в супермаркете. Еще один погиб, другой был ранен, когда преступник решил украсть у них машину. Тело водителя обнаружили в придорожной канаве, пишет LCI.

По его данным, нападавший имеет марокканское происхождение и известен спецслужбам. Помимо стрелкового оружия, он был вооружен ножами и гранатами и говорил об «отмщении за братьев в Сирии». Мужчина также потребовал освобождения Салаха Абдесалама — главного подозреваемого по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года.

Захват заложников произошел примерно в 11:15 по местному времени (13:15 мск). Неизвестный ворвался в супермаркет Super U и открыл стрельбу. Мужчина выкрикивал фразу «Я солдат ИГ» (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России). Reuters уточняет, что он также кричал «Аллах Акбар, я перебью всех вас».

До этого он же открыл огонь по спецназовцам в соседнем городе Каркасон из машины. Нападение произошло, когда мужчины совершали пробежку. Один из силовиков получил ранение, его жизни ничего не угрожает.

В операции принимали участие сотрудники нескольких подразделений полиции и антитеррористического подразделения французской жандармерии. Также были задействованы три вертолета. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что обстоятельства захвата заложников позволяют считать произошедшее терактом. Французская прокуратура начала расследование.

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