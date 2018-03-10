Убиты все захваченные мужчиной с синдромом войны заложники

Трое заложников, захваченные в доме для ветеранов в Йонтвилле (штат Калифорния), а также сам преступник найдены мертвыми. Об этом сообщает Napa Valley Register.

Убитые — женщины, работавшие в том учреждении.

С преступником попытались связаться переговорщики, однако тот отключил все средства связи и отказывался идти на контакт.

Ранее сообщалось, что вооруженный штурмовой винтовкой и облаченный в бронежилет 36-летний мужчина ворвался в дом ветеранов, где проживают более 800 участников боевых действий. Подозреваемый страдал от посттравматического стрессового расстройства (синдрома войны), и ранее посещал программу реабилитации для ветеранов военных кампаний в Афганистане и Ираке, но был исключен из нее две недели назад.

14 февраля в одной из школ штата Флорида бывший ученик устроил массовое убийство. Тогда погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что он учился в этой школе. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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