Трамп предложил вооружить учителей

Президент США Дональд Трамп предложил разрешить работникам школ носить оружие. Об этом он заявил в ходе встречи с выжившими в результате стрельбы в школе Паркленда (штат Флорида).

«Это было бы скрытое ношение. Учителя проходили бы специальную подготовку. Там [в школе] не было бы больше свободных от оружия зон — зон, где преступники безнаказанно обивают людей. В среднем такие нападения длятся около трех минут, а полиция прибывает на место происшествия через пять-десять минут», — пояснил Трамп.

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Также он предложил брать школьными охранниками умеющих обращаться с оружием бывших военнослужащих. «Многие люди будут против такого предложения, а многим оно понравится», — резюмировал он.

В США право на оружие гарантировано Второй поправкой к конституции, однако законодательство касательно ношения оружия разнится от штата к штату. При этом федеральное правительство определило ряд мест, включая школы, нахождение с оружием в которых запрещено.

Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что он учился в этой школе.

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