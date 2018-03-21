Французская пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее

Французская пара, проживающая в пригороде Лондона, обвиняется в убийстве 21-летней няни Софи Лионе (Sophie Lionnet). Об этом сообщает The Telegraph.

Обугленные останки молодой француженки были обнаружены в саду под слоем пепла: соседи обратили внимание на костер и запах горелого мяса и позвонили в полицию. По сведениям издания, Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни заподозрили няню своих двоих детей в колдовстве и краже бриллиантового ожерелья.

Помимо этого, пара была уверена, что Лионе находится в сговоре с бывшим мужем Куайдер.

Вначале молодую женщину держали в заложниках, ее избивали, мучили и морили голодом. Точную причину смерти Софи установить сложно.

Суд по делу об убийстве женщины продолжается. Какой срок грозит французской паре в случае, если их вина будет доказана, не уточняется.

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