В Великобритании сожгли Вайнштейна и голого Ким Чен Ына

Видео: thesun.co.uk

Фигуру голливудского продюсера Харви Вайнштейна сожгли в английском Льюисе (графство Восточный Суссекс) во время празднования годовщины Порохового заговора. На улицы города во время фестиваля вышли тысячи человек с факелами, сообщает The Sun.

Огню предали и инсталляцию с ракетой, которую не могут поделить голые президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Также «сожгли» премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

В октябре несколько десятков женщин, среди которых Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли, обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.

Пороховой заговор 1605 года — попытка группы английских католиков убить короля Якова I, симпатизировавшего протестантам. Заговорщики планировали подорвать наполненное порохом помещение под палатой лордов, непосредственное исполнение было поручено Гаю Фоксу. Однако план был раскрыт, а Фокс пойман с поличным в ночь на 5 ноября — с тех пор эта дата является в стране памятной.