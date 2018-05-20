Интернет и СМИ
 
Последние новости
Украина насчитала десятки своих политзаключенных в России
Конкурент биткоина оказался под угрозой из-за креветок
Игнашевич в 38 лет расхотел бросать футбол
Устроивший шоу на королевской свадьбе чернокожий епископ стал знаменитостью
Футболиста упрекнули за «похороны» соперника
Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы
Тепло придет в Москву ко Дню полярника  
Болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев
Новости партнеров

Плывущая по затопленному шоссе мусорка заворожила миллионы и разошлась на мемы

Перейти в «Мою Ленту»

Миллионы пользователей Twitter наблюдали за тем, как открытый мусорный бак проплывал по затопленному шоссе Питтсбурга в американском штате Пенсильвания. Аккуратно направляющийся вниз по течению контейнер разошелся на мемы.

Видео, запечатлевшее путешествие мусорки по шоссе, выложил в Twitter местный репортер Кен Райс (Ken Rice). За несколько дней ролик собрал больше шести миллионов просмотров и около четырех тысяч ретвитов.

Пользователи принялись сочувствовать пострадавшему от наводнения баку. Ему посоветовали не отчаиваться, потому что сплав по затопленной дороге сокращает время до дома.

«Ну, по крайней мере, этот день уже не может быть хуже».

Плывущий бак разошелся на мемы. Ему давали имена и сравнивали с известными личностями. В частности, мусорку окрестили Логаном Полом в аквапарке (известный видеоблогер, глумившийся над трупами в японском лесу самоубийц, после чего YouTube заморозила монетизацию его канала — «прим. Ленты.ру»).

Пользователи пофантазировали, кто бы мог органично смотреться в контейнере и пришли к выводу, что туда вписалась бы семья президента США Дональда Трампа.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мощи Папы Римского нашли в мусорном баке
В российской больнице нашли новое применение мешкам для трупов
Хозяева квартиры пожаловались на свинство известной бьюти-блогерши
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
12:44Сегодня

Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы

18:2618 мая

Обложка GQ «сломала мозг» пользователям сети из-за лишних рук

14:23Сегодня

Устроивший шоу на королевской свадьбе чернокожий епископ стал знаменитостью

Интернет и СМИ00:0211 апреля

«Мат в соцсетях должен быть удален»

Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
20:5318 мая

Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков

16:3218 мая

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

18:0719 мая

Бывшая девушка принца Гарри стала мемом на его свадьбе

Интернет и СМИ00:0417 мая

Рекламное очко

Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
19:5718 мая

Найден способ выманить деньги у путешественников

17:2218 мая

Американские журналисты растолковали призыв взорвать Крымский мост

11:0019 мая

В Китае запретили яростный комикс про коммуниста

Россия
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Над городами проведения ЧМ-2018 ограничили полеты
Стали известны подробности нападения боевиков на храм в Грозном
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
В Грозном ликвидированы пытавшиеся напасть на церковь боевики
Все материалы
Мир
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Спецслужбы Турции узнали о готовящемся покушении на Эрдогана на Балканах
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе
Берлускони получил миллионы евро в наследство от своей секретарши
На месте крушения Boeing 737 на Кубе нашли выживших
Трамп поздравил жену чужим именем
Все материалы
Бывший СССР
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Порошенко отозвал украинцев из органов СНГ
В Армении началась охота на воров в законе
Минск ушел под воду
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Китай и США решили отказаться от торговой войны
Порошенко сравнил работы над «Северным потоком-2» с кормлением монстра
Умер председатель LG Group
В Калининграде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни»
Названы самые дружелюбные для криптовалют страны
Все материалы
Силовые структуры
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником
«От одного удара проламывался череп»
Он участвовал в войне уличных банд Казани в 90-х. Кровь проливали даже школьники
Бывшего замминистра культуры подлечили и отправили в СИЗО
После нападения на церковь в Грозном возбуждено уголовное дело
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Бывшего губернатора Белых оставили в СИЗО без ортопедического матраса
Все материалы
Наука и техника
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
Россия задумала воскресить «Сатану» ради спутников
Су-57 с «изделием 30» попал на фото
Названы сроки замены украинского двигателя на российском самолете-амфибии
Все материалы
Спорт
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
Футболиста упрекнули за «похороны» соперника
Игнашевич в 38 лет расхотел бросать футбол
20-летний российский вратарь стал хоккеистом НХЛ
Болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев
Российский футбольный клуб сменит страну
В Англии выбрали лучший гол сезона
Все материалы
Культура
«Местные морги были забиты трупами»
Тайная жизнь наркокартеля: от первой дозы до бизнес-империи
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Люка Бессона обвинили в изнасиловании
Волочкова заподозрила у себя сходство с Матильдой
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
«Айка» режиссера Дворцевого получила награду Каннского кинофестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»
В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы
Устроивший шоу на королевской свадьбе чернокожий епископ стал знаменитостью
Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков
Бывшая девушка принца Гарри стала мемом на его свадьбе
Все материалы
Ценности
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Российский альпинист погиб на Эвересте
Все материалы
Из жизни
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Пожилой рыбак 45 минут боролся с трехметровой акулой и победил
Хищная кошка до смерти истерзала велосипедиста и затащила в свое логово
Вымогатель угрожал жертве пустить в ход аллигатора
Принц Гарри женился
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы