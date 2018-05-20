Плывущая по затопленному шоссе мусорка заворожила миллионы и разошлась на мемы

Миллионы пользователей Twitter наблюдали за тем, как открытый мусорный бак проплывал по затопленному шоссе Питтсбурга в американском штате Пенсильвания. Аккуратно направляющийся вниз по течению контейнер разошелся на мемы.

Видео, запечатлевшее путешествие мусорки по шоссе, выложил в Twitter местный репортер Кен Райс (Ken Rice). За несколько дней ролик собрал больше шести миллионов просмотров и около четырех тысяч ретвитов.

Пользователи принялись сочувствовать пострадавшему от наводнения баку. Ему посоветовали не отчаиваться, потому что сплав по затопленной дороге сокращает время до дома.

«Ну, по крайней мере, этот день уже не может быть хуже».

Плывущий бак разошелся на мемы. Ему давали имена и сравнивали с известными личностями. В частности, мусорку окрестили Логаном Полом в аквапарке (известный видеоблогер, глумившийся над трупами в японском лесу самоубийц, после чего YouTube заморозила монетизацию его канала — «прим. Ленты.ру»).

Пользователи пофантазировали, кто бы мог органично смотреться в контейнере и пришли к выводу, что туда вписалась бы семья президента США Дональда Трампа.

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