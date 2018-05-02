Мощи Папы Римского нашли в мусорном баке

Сосуд с фрагментом человеческой кости, предположительно принадлежащий канонизированному Папе Римскому Клименту I, был найден на мусоросортировочной станции в Лондоне, сообщает The Guardian.

Мощи хранились под стеклом в коробочке с гравировкой «Oss. S Clementis» (лат. кость Святого Климента). Компания по вывозу мусора ищет владельца находки, а специалисты выясняют ее ценность — такие реликвии были популярны в XVI веке, их часто подделывали, выдавая человеческие останки за святые.

Издание отмечает, что обитатели итальянского монастыря Сан-Клементе-а-Казаурия уверены — до сих пор большая часть останков Папы Римского хранится у них в крупной раке из мрамора. Другая часть его останков хранится в построенной на месте его дома базилике Святого Климента в Риме, а также в Инкерманском Свято-Климентовском монастыре.

Климент I одинаково почитается и православной, и католической церквями. Он был четвертым Папой Римским и скончался в 97, 99 или 101 году. Согласно легенде, он погиб мученической смертью за то, что обращал язычников в христиан в Херсонесе — по приказу императора Траяна понтифика привязали к якорю и утопили в море.

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