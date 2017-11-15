Папа Римский оставил след на капоте подаренного ему Lamborghini

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подарил папе Римскому спортивный автомобиль Huracan. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила служба печати Святого престола, передает РИА Новости.

По информации агентства, позже уникальная машина в специальной комплектации будет продана на аукционе Sotheby's, а вырученная сумма пойдет на благотворительность. Авто белого цвета вручили понтифику в среду утром, он расписался фломастером на капоте.

Материалы по теме Выезд. Дорого. Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился

Отмечается, что деньги пойдут на три проекта: восстановление домов и общественных зданий в Ираке «Помощь страдающей церкви», оказание поддержки католической общине папы Иоанна XXIII «Дом папы Франциска» и на помощь детям и женщинам Африки.

Впервые автомобиль Huracan в базовой комплектации был представлен на автосалоне в Женеве в 2014 году. Сейчас его стоимость составляет 200 тысяч долларов.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе.