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Итальянские зэки сбежали после обеда с Папой Римским

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В итальянской Болонье после благотворительного обеда по случаю приезда Папы Римского Франциска не досчитались двоих заключенных. Об этом пишет Il Resto del Carlino.

Как отмечается, на обед были приглашены тысячи человек. После завершения мероприятия надзиратели обнаружили, что два уроженца Неаполя, считающиеся социально опасными рецидивистами, сбежали.

В сентябре Папа Римский, находившийся с апостольским визитом в Колумбии, пострадал во время поездки в папамобиле. Машина двигалась по улицам, на которых скопились тысячи паломников, и в какой-то момент резко затормозила. Из-за этого глава Римско-католической церкви ударился лицом о металлическую стойку, поддерживающую стеклянную крышу. У 80-летнего Папы Франциска оказалась рассечена левая бровь, кровь попала на его одежду. Кортеж сделал вынужденную остановку, папе обработали рану. Чуть позже на его скуле и брови появился синяк.

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