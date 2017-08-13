Папа Римский предостерег верующих от обращения к гадалкам

Папа Римский Франциск предостерег верующих от обращения к гороскопам и гадалкам. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает издание Catholic News Agency.

«Когда люди, чтобы иметь больше уверенности, обращаются к гороскопам и гадалкам, они начинают идти на дно», — заявил понтифик во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Он также призвал свою паству «отказаться от искушения сесть в чарующие, но ненадежные шлюпки идеологий, моды и слоганов». Папа напомнил, что «вера в Бога не спасает от жизненных бурь и не является выходом из жизненных проблем».

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В христианской вере, в том числе католицизме, астрология, а также все формы гаданий и предсказаний осуждаются и отвергаются.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ 22-23 октября 2016 года, более четверти россиян (27 процентов) полагают, что лично сталкивались с проявлениями колдовства. При этом в магию верят 36 процентов респондентов. Согласно результатам опроса 2015 года, более половины жителей страны верят в то, что существуют люди, способные предсказывать будущее.