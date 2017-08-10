Колумбийские повстанцы-марксисты предложили перемирие на время визита папы

Колумбийская повстанческая организация «Армия национального освобождения» (ELN) предложила властям перемирие на время визита папы Римского в страну. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы намерены предпринять все необходимые усилия, чтобы условия перемирия соблюдали обе стороны, но если это невозможно, то мы не исключаем, что прекратим боевые действия в одностороннем порядке, — объяснил главный переговорщик от ELN Пабло Бельтран. — Его Святейшество Франциск — папа, который вновь заставил церковь думать о бедных и обездоленных, которых в мире большинство. Он — прогрессивный папа, и мы, колумбийцы, хотим показать, что поддерживаем его усилия по достижению мира».

Официальные переговоры между правительством и ELN начались в феврале 2017 года. «Армия национального освобождения» возникла в 1964 году. На данный момент она насчитывает около двух тысяч бойцов, США и ЕС считают ее террористической организацией. После того, как крупнейшая повстанческая группировка Колумбии, FARC, подписала мирный договор с правительством, ELN частично заняла районы, ранее контролировавшиеся отрядами организации, чтобы не допустить террора ультраправых «эскадронов смерти».