Папа Франциск рассек бровь в папамобиле в Колумбии

Папа Римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Колумбии, пострадал во время поездки в папамобиле в воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщает издание Crux.

По его информации, это произошло в городе Картахена. Папамобиль двигался по улицам, на которых скопились тысячи паломников, и в какой-то момент резко затормозил. Из-за этого глава Римско-католической церкви ударился лицом о металлическую стойку, поддерживающую стеклянную крышу.

У 80-летнего Папы Франциска оказалась рассечена левая бровь, кровь попала на его одежду. Кортеж сделал вынужденную остановку, папе обработали рану. Чуть позже на его скуле и брови появился синяк.

Как отмечает издание, Папа Римский направлялся в приют для бездомных. Картахена — последняя остановка в ходе его визита в Колумбию, длящегося с 6 по 11 сентября.

В августе сообщалось, что колумбийская повстанческая организация «Армия национального освобождения» предложила властям перемирие на время визита понтифика в страну. «Он прогрессивный Папа, и мы, колумбийцы, хотим показать, что поддерживаем его усилия по достижению мира», — объяснял ее переговорщик.

В январе понтифик заявлял, что, в отличие от своих предшественников, не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок. Священнослужитель пояснял, что, несмотря на риски и грозящую ему опасность, он хочет быть ближе к людям.