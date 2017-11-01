Папа Римский рассказал о способе порадовать Бога сном

Сон во время молитвы — богоугодное дело. Об этом заявил Папа Римский Франциск в эфире телевизионной программы на телеканале Catholic TV2000, его слова в среду, 1 ноября, передает BBC News.

По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца. «Когда я молюсь, иногда я засыпаю», — признался понтифик, сообщив, что такое же происходило со святой Терезой.

По данным СМИ, предстоятель Римской католической церкви каждый день ложится спать около 21:00 и просыпается в 04:00.

12 октября в итальянской Болонье после благотворительного обеда по случаю приезда Франциска местные власти не досчитались двоих заключенных. На обед были приглашены тысячи человек.

После завершения мероприятия надзиратели обнаружили, что два уроженца Неаполя, считающиеся опасными рецидивистами, сбежали.



