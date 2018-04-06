Верующих поздравили золотым смартфоном

В преддверии Пасхи российский бренд люксовых смартфонов Caviar разработал три варианта дизайна iPhone X в стиле яиц Фаберже. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первая модель посвящена православию. Ее корпус сделан из красного композитного камня и дополнен знаменитой золотой сеткой, которая используется для украшения яиц Фаберже. Посередине располагаются крест, буквы «ХВ», обозначающие «Христос Воскрес!», и лик Иисуса Христа над ними.

Концепция корпуса другого смартфона построена по тому же принципу. Однако на нем изображены атрибуты католицизма: портрет Папы Римского Франциска и подпись «Christus Resurrexit» на белом фоне.

Третий дизайн продолжает патриотическую серию бренда Caviar. Корпус сделан из композитного малахита, а в центре размещен государственный Герб России. В точках пересечения линий золотой сетки расположены двухглавые орлы.

Материалы по теме «На крест не просятся, с креста не бегают» Диакон Андрей Кураев о страдающих за веру Христову и за грехи церкви

В марте российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X в популярном оттенке желтого золота. На поверхность корпуса нанесен тонкий слой драгоценного металла 999 пробы. Модели представлены в двух версиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!