Загитову и Дацюка снова озолотили

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стали обладателями эксклюзивных моделей iPhone X, специально изготовленных российским брендом люксовых смартфонов Caviar. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Во время Олимпиады в Пхенчхане компания Caviar объявила, что собирается наградить дизайнерским смартфоном первого спортсмена, который принесет России золотую медаль. Таким образом, 15-летней фигуристке Алине Загитовой преподнесли iPhone X, корпус которого украшен российским триколором и строками из гимна.

«Хорошо, что здесь есть строки нашего гимна и флаг. Это то, чем мы всегда будем гордиться. То, чего нам так не хватало на Олимпиаде», — одобрила дизайн чемпионка.

Позднее, после победы российских хоккеистов, было решено подарить смартфон капитану команды Павлу Дацюку. Позолоченный корпус модели iPhone X «Красная машина» дополнен вставками из композитного камня и портретом Дацюка с номером «13».

Алина Загитова Фото: Caviar 1 /2

Хоккеист пообещал пользоваться смартфоном и навсегда сохранить его в память об Олимпиаде 2018 года.

После Олимпиады в Пхенчхане президент России Владимир Путин наградил победителей и призеров Орденами Дружбы, а премьер-министр Дмитрий Медведев вручил им ключи от автомобилей марки BMW. Также чемпионы получили денежные премии.

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В марте бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Корпус смартфона украшает портрет президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей время расцвета страны под руководством Владимира Путина.

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