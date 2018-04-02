15-летняя Загитова рассказала о личной жизни

Во время азиатского турне олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане фигуристка Алина Загитова рассказала журналистам о личной жизни. Интервью с 15-летней спортсменкой опубликовано на сайте Олимпийского комитета России.

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«... об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», — ответила Загитова на вопрос журналиста о том, есть ли у нее парень. 15-летняя фигуристка отметила, что в данный момент не задумывается об устройстве личной жизни из-за своего возраста.

Загитова выступала в составе российской команды на чемпионате мира в итальянском Милане, где заняла пятое место. Россиянка трижды упала во время исполнения произвольной программы.

В Пхенчхане 15-летняя россиянка завоевала золотую медаль в индивидуальных соревнованиях и серебро в командных.

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