Загитова трижды упала и осталась без медали чемпионата мира

Российская фигуристка Алина Загитова трижды упала во время проката произвольной программы на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка, исполнявшая «Дон-Кихота», стала пятой по итогам короткой и произвольных программ, набрав 207,72 балла. Лидировавшая после первого этапа итальянка Каролина Костнер также упала и стала четвертой. Победу одержала канадская спортсменка Кейтлин Осмонд. Второе и третье места заняли японские фигуристки Вакаба Хигучи и Сатоко Мияхара.

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Еще одна россиянка Мария Сотскова стала восьмой, ее соотечственница Станислава Константинова – 19-й.

После проката короткой программы Загитова была второй. 15-летняя фигуристка завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую и серебряную награды. Золото фигуристке удалось выиграть в индивидуальных соревнованиях, серебро — в командных.

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