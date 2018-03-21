Загитовой отказали в новых рекордах

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Алина Загитова

Российский тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев рассказал о своих ожиданиях от Алины Загитовой на чемпионате мира в итальянском Милане. Слова специалиста приводит газета «Известия».

«Не думаю, что Загитова будет биться за рекорды. Пик ее спортивной формы пришелся на Олимпийские игры»,— отметил Кудрявцев и добавил, что за достижениями фигуристки стоит «блестящая работа» тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе.

Кроме того, эксперт поделился мыслями относительно того, как именно следует выступать Загитовой, чтобы добиться лучшего результата. «Сейчас ей надо просто спокойно исполнить свою программу, не допустить ошибок и без лишних нервов взять свое. Возможно, это будет не такое блестящее выступление, как в Корее, но зрители получат качественный "десерт" после Олимпиады», — заявил Кудрявцев.

15-летняя россиянка завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане одну золотую и одну серебряную награду. Золото Загитовой удалось выиграть в индивидуальных соревнованиях, попутно установив мировой рекорд, набрав 82,92 балла. Серебряную медаль Загитова завоевала в командных соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

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