15-летняя фигуристка принесла России первое золото Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхенчхане в женском одиночном катании. Об этом с места событий передает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя спортсменка откатала произвольную программу без ошибок, получив в сумме 239,57 балла. Серебряную медаль завоевала другая россиянка Евгения Медведева (238,26 балла), бронзовую — представительница Канады Кейтлин Осмонд (231,02 балла).

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В короткой программе, представленной 21 февраля, первенствовала Загитова. Она вышла на лед после Медведевой, обновившей мировой рекорд, и сумела улучшить результат соотечественницы. Загитова получила от судей 82,92 балла.

Это первая золотая медаль для национальной команды на нынешней Олимпиаде. В активе россиян было пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

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