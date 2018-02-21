Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут

Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, побив результат Евгении Медведевой, передает в среду, 21 февраля, корреспондент «Ленты.ру».

За свое выступление Загитова получила 82,92 балла. Медведева откатала программу на 81,61 балл, обновив свой предыдущий рекорд.

Ранее 12 февраля Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Она получила 158,08 балла. Загитова впервые принимает участие в Играх. Для нее это был лучший результат в карьере. Она чемпионка Европы 2018 года.