Загитова ответила на критику не попавшей на Олимпиаду американки

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая победительницей в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане, прокомментировала критику американки Эшли Вагнер. Слова россиянки передает «Матч ТВ».

«Не согласна с мнением Эшли Вагнер о моей программе. У меня сбалансированная программа: вначале медленная музыка, а потом по нарастающей. Все прыжки — в такт музыке», — заявила 15-летняя фигуристка.

Американская спортсменка, не сумевшая отобраться на Олимпийские игры, в своем Twitter раскритиковала произвольную программу россиянки в командных соревнованиях. В этом турнире российские фигуристы благодаря выступлению Загитовой завоевали серебряные медали.

Ранее 21 февраля Загитова установила мировой рекорд, набрав по итогам короткой программы в соревнованиях одиночниц 82,92 балла. Второе место (81,61 балла) заняла другая россиянка — Евгения Медведева. Мария Сотскова, также представляющая российскую команду, заняла 12-ю строчку. Произвольная программа намечена на 23 февраля.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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