Американскую фигуристку затравили из-за критики 15-летней россиянки

Фигуристка из США Эшли Вагнер негативно оценила произвольную программу российской спортсменки Алины Загитовой. Об этом американка написала в своем Twitter, после чего подверглась критике со стороны других пользователей социальной сети.

«Ок. Я уважаю соревновательный момент. Но так делать не может никто. Это не программа. В начале она убивала время, а во второй половине только прыгала. Не назвала бы это "выступлением". Понимаю — судейство это не воспрещает, но подобное далеко от фигурного катания», — утверждает 26-летняя Вагнер.

Вскоре после публикации пользователи упрекнули американку в зависти к 15-летней спортсменке и стремлении «угодить русофобам».

«У Алины впереди целая карьера. Ей не удалось показать себя с лучшей стороны из-за тех условий, в которые ее поставили. Я бы с удовольствием посмотрела на вас, выступай вы под таким давлением в качестве нейтрального спортсмена в возрасте 15 лет. Считаю ваш пост одновременно проявлением непрофессионализма и жестокости», — считает MariaJuanovna.

«Она катается с этой программой уже года два. Зачем делать вид, что видишь это впервые? Хочется понравиться русофобам?» — заметил BikiniPromote.

В рамках командных соревнований фигуристов Загитова заняла первое место в женской произвольной программе, набрав 158,08 балла. Выступление 15-летней спортсменки помогло российской сборной по фигурному катанию завоевать серебряную медаль Олимпиады.

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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