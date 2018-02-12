Ягудин осадил американскую фигуристку за критику 15-летней Загитовой

Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин высказался относительно критики американки Эшли Вагнер в адрес российской фигуристки Алины Загитовой. Слова Ягудина приводит «Чемпионат.com».

«Что касается Алины Загитовой. Это наоборот колоссальный труд, что она имеет в себе силы и возможность оставить все прыжки на вторую половину выступления. Даже есть бонусы за прыжки, когда они выполнены во второй половине программы. Может быть, в Эшли говорит обида за то, что она не может такое сделать. Я никогда никого не критиковал за высказывания. Но просто Эшли Вагнер сейчас находится дома в США, а Алина выступает на Олимпийских играх и с гордо поднятой головой представляет там нашу великую страну», — подытожил Ягудин.

Ранее 12 февраля Вагнер раскритиковала катание 15-летней фигуристки сборной России в своем Twitter-аккаунте, после чего сама стала объектом нападок пользователей социальной сети.

Выступление Загитовой, выигравшей произвольную программу одиночниц, обеспечило сборной России по фигурному катанию серебряную медаль в командных соревнованиях на Играх в Пхенчхане. Золото выиграла сборная Канады, бронзу — фигуристы из США.

Вагнер становилась бронзовым призером в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. 26-летняя американка не прошла отбор в сборную США и не принимает участия в Олимпиаде-2018.

XXIII Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!