Тарасова назвала российскую фигуристку гением

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянок в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане, отметив поведение спортсменок после соревнований. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что с интересом наблюдала за противостоянием Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Фигуристки на данный момент лидируют по итогам короткой программы. Загитова с 82,92 баллами установила мировой рекорд. Результат Медведевой, обновившей собственный предыдущий рекорд — 81,61 балла.

«Я вообще про рекорды не думаю. Думаю про то, как они откатают. Медведева недовольна? Пусть послезавтра катается. И будет довольна», — заявила Тарасова.

Тренер отметила то, как общаются между собой номинальные соперницы. В частности, Тарасова высоко оценила мастерство Загитовой и человеческие качества Медведевой.

«Знаю Алину несколько лет. Это не сюрприз. Она настоящая звезда. Их отношения? Вы видели пресс-конференцию? Женя переводила Алину. Это о многом говорит. Женя – великий человеческий гений», — заключила Тарасова.

23 февраля, помимо Загитовой и Медведевой, в произвольной программе выступит и россиянка Мария Сотскова, показавшая в короткой программе 12-й результат.

Олимпийские игры в Пхенхчане продлятся до 25 февраля.

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