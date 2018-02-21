Медведева рассказала об отношении к побившей ее рекорд фигуристке

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с соотечественницей Алиной Загитовой, которая побила ее рекорд в короткой программе на Олимпийских играх 2018 года. Слова спортсменки передает корреспондент «Ленты.ру».

«Отношения с Алиной человеческие. Мы с ней почти все время общаемся, проводим время вместе. Я вижу, что она много работает, и это меня мотивирует. Да, я смотрела ее прокат. Она большая молодец», — рассказала Медведева. По ее словам, два подряд российских рекорда на Олимпиаде — это историческое достижение.

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«Я не могу сказать, что во время проката я захожу на прыжок и думаю: "У меня нет права на ошибку". Я просто стараюсь показать свой максимум. Два российских рекорда? Такое действительно бывает очень редко. Я рада, что это произошло именно на Олимпиаде. Наверное, это действительно исторический момент», — подчеркнула спортсменка.

Ранее 21 февраля 15-летняя Загитова выиграла короткую программу в женском одиночном катании с мировым рекордом. Она набрала 82,92 балла. Россиянка побила рекорд Медведевой, которая установила его за 10 минут до этого (81,61 балла). Третье место заняла канадка Кейтлин Осмонд. Еще одна российская спортсменка, Мария Сотскова, стала 12-й. Произвольная программа пройдет 23 февраля.

Загитова и Медведева стали серебряными призерами Олимпиады в командных соревнованиях.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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