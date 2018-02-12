Медведева прокомментировала серебро россиян в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала серебряную медаль, завоеванную вместе с партнерами по сборной в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года. Слова спортсменки передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока мы еще не медалисты, награды мы получим чуть позже. Я напрямую скажу: выиграть серебро на Олимпийских играх — это круто! Мы все проделали огромную работу, мы шли к Играм очень долго. У нашей сборной было много препятствий, которые мы преодолевали. Мы справились, поэтому сегодня мы здесь. Все усилия не пропали даром», — заявила Медведева.

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Ранее 12 февраля россияне заняли второе место в командных соревнованиях, уступив канадцам. Сборная США расположилась на третьем месте. Сама Медведева выступила в короткой программе и победила с мировым рекордом. Вместе с ней в составе команды «Олимпийских атлетов из России» выступали Алина Загитова, Михаил Коляда, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Первую медаль россиян 10 февраля завоевал шорт-трекист Семен Елистратов. Он занял третье место на дистанции 1500 метров.

Олимпиада проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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