Загитова откажется от еды

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что нужно меньше есть, чтобы не растерять физическую форму в подростковом возрасте. Слова спортсменки приводит Sportbox.

«В последнее время я немного подросла. Есть трудности в связи с этим. Мы с тренером смотрим, что можно немного изменить в технике, чтобы не уступать. И это помогает. А в плане пубертата, когда жирной становишься, — мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах», — заявила фигуристка.

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21 марта Загитова заняла второе место по итогам короткой программы на чемпионате мира в Милане. Россиянка получила 79,51 балла. Лидирует итальянская спортсменка Каролина Костнер (80,27). Фигуристки представят произвольную программу 23 марта.

15-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2018 года. Ее золото стало первым для сборной России на Играх в Пхенчхане.

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