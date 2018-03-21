Загитова упустила лидерство на чемпионате мира

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Алина Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка получила 79,51 балла. Лидирует итальянская спортсменка Каролина Костнер (80,27). На третьем месте расположилась японка Сатоко Мияхара (74,36). Еще одна россиянка Мария Сотскова стала пятой (71,80), Станислава Константинова — 16-й (59,19).

15-летняя Загитова завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую и серебряную награды. Золото фигуристке удалось выиграть в индивидуальных соревнованиях, где спортсменка установила мировой рекорд, набрав 82,92 балла. Серебряную медаль Загитова завоевала в командных соревнованиях. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева не участвует в чемпионате мира из-за травмы.

Фигуристки представят произвольную программу 23 марта.

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