В российской больнице нашли новое применение мешкам для трупов

Во время субботника на территории больницы в Челябинске прошлогоднюю листву собрали в мешки для трупов, сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» в пятницу, 20 апреля.

«Длинные черные мешки лежат на газоне городской больницы. Видимо, у медиков не нашлось других пакетов», — написал автор поста и приложил фото с места. Некоторые комментаторы подтвердили, что также заметили пакеты с характерной молнией во всю длину.

«Какая разница, какие там мешки, главное мусора нет», — отметила одна из пользователей соцсети. Это замечание собрало больше всего лайков. Другой комментатор подчеркнул, что это «суровый челябинский субботник».

Руководство медучреждения отказалось комментировать произошедшее, передает lentachel.ru.

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