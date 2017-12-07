Содержимое катафалка вывалилось и проехалось по дороге в Новой Зеландии

Видео: Phoebe Grigor / YouTube

В новозеландском городе Окленд по улице проехал катафалк, из которого выпали носилки с черным мешком и самостоятельно продолжили движение. Происходящее попало на видео регистратора одного из водителей, ехавших неподалеку, передает newshub.co.nz.

Инцидент произошел из-за того, что сотрудник ритуального агентства неплотно закрыл багажник. Очевидцы предположили, что на носилках лежало мертвое тело.

Водитель катафалка остановился, нашел носилки и закатил их обратно. В местном похоронном бюро заверили, что в катафалке не было трупа.