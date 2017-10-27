В Перу покойник «задышал» в гробу и снова умер

В перуанском городе Тинго-Мария во время церемонии прощания с 24-летним Мандухано Доротео его родственники обратили внимание, что «покойный» продолжает дышать. Об этом сообщает Los Andes.

Присутствовавшие на похоронах немедленно вызвали доктора, который подтвердил, что мужчина подает признаки жизни. «Покойного» немедленно отвезли в ближайшую больницу, где врачи вновь констатировали его смерть.

Как пояснили медики, движение грудной клетки покойного, вероятно, было связано с рефлекторным сокращением мышц.

21 мая 2001 года в бразильском городе Сан-Паулу 70-летний покойник ожил во время отпевания, а потом опять умер. Во время богослужения он вдруг схватил за руку своего друга, стоящего ближе всех к гробу. Родственники «усопшего» вызвали скорую. Однако из ближайшей больницы прислали катафалк, так как там этот человек уже числился умершим. В результате житель Сан-Паулу скончался по пути в госпиталь. После этого его заново отпели и похоронили.